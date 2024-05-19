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SVR кларіаль денний крем для коригування проти пігментних плям SPF 30 30 мл - Львів (925619) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1303,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1152,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1303,90 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1404,18
Економія: -12,90 грн
1391,28 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1385,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
1303,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1303,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1315,79
Економія: -0,16 грн
1315,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
1186,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
1186,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
1076,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (3)
1303,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (4)
1152,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
1303,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (2)
1076,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
1475,42 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
1076,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (3)
1303,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
1186,14 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1510,65
Економія: -302,10 грн
1208,55 грн