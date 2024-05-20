Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR кларіаль сироваткаЦіни в аптеках

SVR кларіаль сироватка 30 мл - Запоріжжя (925621) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1776,66
Економія: -305,65 грн
1471,01 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1392,00
Економія: -180,00 грн
1212,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
1469,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1535,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
1613,29 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
1630,92 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
1616,18 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1614,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1526,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1517,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
1488,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1483,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1474,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1471,81 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
1518,54 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1631,10 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1631,10 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн