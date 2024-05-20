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SVR кларіаль сироватка 30 мл - Одеса (925621) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1631,10 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1631,10 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
1518,54 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (2)
1375,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1335,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
1469,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1392,00
Економія: -180,00 грн
1212,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1793,01
Економія: -322,00 грн
1471,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
1469,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1535,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1466,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
1335,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
1447,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1541,55 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
1535,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн