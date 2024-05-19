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SVR кларіаль сироватка 30 мл - Львів (925621) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1212,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1447,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1212,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
1637,69
Економія: -100,49 грн
1537,20 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1566,86 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1579,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
1582,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
1578,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1479,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1447,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
1335,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
1335,63 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1447,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
1447,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (3)
1212,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (4)
1212,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (2)
1212,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (1)
1447,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
1212,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1541,55 грн