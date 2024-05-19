SVR кларіаль сироватка 30 мл - Львів (925621) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 33
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
В інших містах:
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Львів, вул. Галицька, 19
Аптека низьких цін
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Здорова родина
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Рівне, вул. Соборна, 94
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Мед-сервіс
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Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Мед-сервіс
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Мукачево, пл. Духновича, 13
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Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
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Ужгород, пл. Корятовича, 3
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Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
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Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38