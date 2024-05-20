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Аркескін крем нічний 50 мл змінний блок - Запоріжжя (925634) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
844,08
Економія: -42,48 грн
801,60 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
977,00
Економія: -127,00 грн
850,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
832,38
Економія: -30,78 грн
801,60 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
934,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
969,90 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
969,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
961,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
1042,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
961,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1042,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (6)
849,70 грн