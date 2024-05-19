Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А Всього: упаковка (1) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (1) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г Всього: упаковка (1) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Торговиця, 7 Всього: упаковка (1) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:30 Графік роботи Львів, вул. Вашингтона, 8 Всього: упаковка (2) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Франка Івана, 87 Всього: упаковка (2) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (2) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Виговського Івана, 100 Всього: упаковка (1) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Дрогобич, вул. Шептицького, 17 Всього: упаковка (1) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Східниця, вул. Золота баня, 5 Всього: упаковка (1) 770,75 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26 Всього: упаковка (1) 700,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 943,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 770,75 грн Забронювати