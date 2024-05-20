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Pure Skin Black Detox гель-детокс для вмивання з активованим вугіллям та молочною кислотою 200 мл - Запоріжжя (923961) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
620,30
Економія: -98,39 грн
521,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
631,69
Економія: -55,79 грн
575,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
626,31
Економія: -120,22 грн
506,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
641,59
Економія: -66,89 грн
574,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
629,94
Економія: -35,94 грн
594,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
622,94
Економія: -39,84 грн
583,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
634,51
Економія: -40,51 грн
594,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
621,26
Економія: -41,16 грн
580,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
613,48
Економія: -41,46 грн
572,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
613,07
Економія: -51,74 грн
561,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
634,27
Економія: -40,27 грн
594,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
629,72
Економія: -53,82 грн
575,90 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
617,64
Економія: -64,03 грн
553,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
615,03
Економія: -43,01 грн
572,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
613,36
Економія: -94,80 грн
518,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
639,25
Економія: -84,94 грн
554,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
626,73
Економія: -109,95 грн
516,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
612,83
Економія: -66,35 грн
546,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
567,68
Економія: -87,13 грн
480,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
622,99
Економія: -61,66 грн
561,33 грн