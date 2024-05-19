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Sunlife Ginkgo + B-Vitamine таблетки, №32 - Львів (923505) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
619,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
618,53 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
610,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
619,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
604,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
604,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
580,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
617,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
618,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
619,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
606,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
607,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
605,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
608,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
617,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
619,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
604,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
609,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
610,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (1)
620,03 грн