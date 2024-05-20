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Sunlife Artischocke + Vitamine таблетки шипучі, №20 - Запоріжжя (923052) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
313,91 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
315,19 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
312,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
314,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
312,07 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
313,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (2)
312,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
315,58 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
316,18 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
314,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (2)
314,00 грн
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
315,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
315,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
314,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
312,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (2)
315,66 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
315,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
313,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
314,06 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
312,83 грн