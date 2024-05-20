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Sunlife Ace + Selen таблетки шипучі, №20 - Запоріжжя (923049) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
297,73 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
298,73 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
296,65 грн
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
296,95 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
299,15 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
296,88 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (2)
299,27 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
299,42 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
300,52 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
299,71 грн
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (3)
299,37 грн
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
298,04 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
297,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (3)
299,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
299,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (3)
299,16 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
298,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (2)
296,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
298,45 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2)
298,33 грн