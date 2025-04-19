Баттер для тіла Кураж меседж бар (Body butter Courage message bar)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Роза
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Ельза
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
7.7 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Віола
Одеса, дорога Фонтанська, 59
8.0 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
254.8 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
400.5 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
430.2 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
439.2 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
439.9 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
440.2 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
441.0 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
448.6 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
496.4 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик