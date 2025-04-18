Баттер для тіла Кураж меседж бар (Body butter Courage message bar)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
7.3 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.4 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
66.3 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
123.7 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
145.9 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
183.1 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
267.6 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
329.9 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
332.6 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
379.1 км
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик
Баттер для тіла Courage (Кураж) Massage Bar 60 г №1
Астра-Косметик