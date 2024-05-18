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Батончик-мюслі тм "FITTO LIGHT" "з фундуком та шоколадом" глазурований 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (919313) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (17)
11,20 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (16)
12,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (2)
12,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом