Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Челсі плюс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А Всього: упаковка (17) 11,20 грн

Ірфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (16) 12,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Бродівська, 5 Всього: упаковка (2) 12,50 грн