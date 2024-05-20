Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБезболість гель для суглобів ібупрофен з бодягоюЦіни в аптеках

Безболість гель для суглобів ібупрофен з бодягою 50 мл тм Solution Pharm - Львів (916773) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (5)
161,58 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
164,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (5)
161,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
162,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
163,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
161,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
162,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (5)
162,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (7)
161,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (4)
163,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (3)
163,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
163,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
162,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (3)
162,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
161,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (4)
163,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
164,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (4)
161,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (2)
162,49 грн