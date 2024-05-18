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Бальзам-кондиціонер для волосся "Triuga" 1000 мл відновлюючий - Дніпро (Дніпропетровськ) (919461) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
222,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
220,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
220,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
221,01 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
222,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
222,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
220,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
222,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
220,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
222,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
221,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
220,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (2)
221,05 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом