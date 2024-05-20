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Алергозан® розчин оральний 0,5 мг/мл пляшка скляна 120 мл з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, №1 - Одеса (519505) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
140,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
146,13
Економія: -14,08 грн
132,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
146,48
Економія: -18,89 грн
127,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
140,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
140,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
140,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
147,58
Економія: -21,47 грн
126,11 грн