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Алергозан® розчин оральний 0,5 мг/мл пляшка скляна 120 мл з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, №1 - Львів (519505) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
124,03
Економія: -1,12 грн
122,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
140,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
119,84
Економія: -5,74 грн
114,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
188,50
Економія: -56,63 грн
131,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
140,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
140,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
140,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
140,00 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом