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АКВАТАБС-8,68Ціни в аптеках

АКВАТАБС-8,68 таблетки 17,36 г банка пластикова, №60 - Львів (44902) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (1)
1904,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
1800,48 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (1)
1904,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом