АКВАТАБС-8,68 таблетки 17,36 г банка пластикова, №60 - Львів (44902) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом