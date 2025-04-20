Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
68.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
69.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
196.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
196.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
199.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
227.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
248.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -66,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
249.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні: -19,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
249.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -66,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Харків, просп. Науки, 38
253.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
257.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Економія при броні: -38,69 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
287.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Черкаси, вул. Вернигори, 4
288.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
289.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
360.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
373.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
428.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн