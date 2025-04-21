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Сінелія (Synelia)
Сінелія (Synelia)
Вінниця
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні:
-24,85 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Економія при броні:
-35,55 грн
195,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
200.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
373,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
209.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
357,60
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
214.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
222.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
258.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
258.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
259.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
275.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-35,60 грн
426,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
280.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-35,60 грн
426,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Перемоги, 12
281.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
287.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
327.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
457,60
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
329.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні:
-24,85 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
330.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
335.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
335.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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