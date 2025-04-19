Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
253.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
340.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
342.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
369.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
370.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
372.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
373.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Економія при броні: -35,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
387.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
394.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
394.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
427.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні: -24,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
427.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
435.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
445.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
449.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
449.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
452.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн