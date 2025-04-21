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Сінелія (Synelia)
Сінелія (Synelia)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
249,31
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
113.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
175.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
259.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
274.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
277.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
278.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
278.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
285.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
285.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
346.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
347.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
350.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Економія при броні:
-35,55 грн
195,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
351.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
354.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
397.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
373,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
411.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
357,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
458.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
462.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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