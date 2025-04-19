Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні: -24,85 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Суховоля, 31-Г
72.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Моршин, вул. Франка Івана, 29-К
76.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
77.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -35,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
114.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Перемоги, 12
138.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
182.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
218.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні: -24,85 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
219.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
434.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Економія при броні: -35,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
437.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
475.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
476.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Черкаси, вул. Вернигори, 4
579.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
580.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн