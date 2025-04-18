Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
9.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
10.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
77.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Економія при броні: -32,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
78.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
157.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
159.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
250.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
275.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
277.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні: -19,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
301.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -43,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
305.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -43,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
306.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -43,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Перемоги, 12
367.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
367.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
388.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
393.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
394.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
405.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
406.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Економія при броні: -34,39 грн