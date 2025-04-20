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Сінелія (Synelia)
Сінелія (Synelia)
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
137.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
138.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
193.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
195.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
196.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
202.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
205.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
208.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
246.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
249,31
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
262.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
308.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
311.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
313.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
313.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні:
-19,95 грн
396,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
316.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Економія при броні:
-38,69 грн
396,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
318.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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