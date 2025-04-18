Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні: -15,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Економія при броні: -34,39 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -43,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -43,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
190.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
190.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
253.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
307.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
308.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
309.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
332.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
402.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
404.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
439.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн