Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
126.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
129.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -47,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
190.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -66,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
193.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -66,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
194.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні: -19,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
196.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
198.7 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
200.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Економія при броні: -38,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
237.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
238.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
238.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
377.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
380.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
382.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні: -71,10 грн