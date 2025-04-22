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Сінелія (Synelia)
Сінелія (Synelia)
Чернігів
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
357,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
130.4 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
373,56
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
205.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Економія при броні:
-35,55 грн
195,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
206.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
236.3 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
238.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
313.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
315.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
315.5 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-47,40 грн
415,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
339.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
363.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
380.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
380.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Економія при броні:
-38,69 грн
396,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
381.9 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні:
-24,85 грн
391,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
383.1 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
383.8 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
386.0 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-66,20 грн
396,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
394.6 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Економія при броні:
-19,95 грн
396,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Перемоги, 12
423.2 км
Сінелія таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Економія при броні:
-71,10 грн
391,40
грн
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