Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїАльфа-мелатонін релаксЦіни в аптеках

Альфа-мелатонін релакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Запоріжжя (908863) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
384,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
378,13
Економія: -59,97 грн
318,16 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
353,39
Економія: -34,47 грн
318,92 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
384,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
384,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
384,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
355,18
Економія: -36,68 грн
318,50 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
384,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
361,56
Економія: -44,16 грн
317,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
350,69
Економія: -43,38 грн
307,31 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
384,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
382,24
Економія: -39,41 грн
342,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
384,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
391,92
Економія: -75,23 грн
316,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
360,71
Економія: -50,10 грн
310,61 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
384,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
367,45
Економія: -50,27 грн
317,18 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
384,60 грн