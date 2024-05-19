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Альфа-мелатонін релакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Львів (908863) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
355,49
Економія: -36,76 грн
318,73 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
384,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
384,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
384,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
322,26
Економія: -15,43 грн
306,83 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
360,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
363,80
Економія: -45,31 грн
318,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
384,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
384,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
384,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
384,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
384,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
358,21
Економія: -39,49 грн
318,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
384,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
384,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
339,85
Економія: -22,01 грн
317,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
384,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
384,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
384,60 грн