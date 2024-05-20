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Альфа-мелатонін таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Запоріжжя (908864) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
288,18
Економія: -45,71 грн
242,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
268,12
Економія: -26,15 грн
241,97 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
291,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
291,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
268,63
Економія: -27,74 грн
240,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
276,36
Економія: -33,76 грн
242,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
267,13
Економія: -16,77 грн
250,36 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
270,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
291,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
274,96
Економія: -33,31 грн
241,65 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
291,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
279,95
Економія: -38,30 грн
241,65 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
291,10 грн