Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїАльфа-мелатонінЦіни в аптеках

Альфа-мелатонін таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Львів (908864) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
288,22
Економія: -38,89 грн
249,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
269,26
Економія: -27,84 грн
241,42 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
291,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
245,47
Економія: -11,76 грн
233,71 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
270,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
276,22
Економія: -34,40 грн
241,82 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
272,54
Економія: -30,04 грн
242,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
270,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
291,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
258,79
Економія: -16,76 грн
242,03 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
291,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
291,10 грн