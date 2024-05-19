Альфа-мелатонін таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Харків (908864) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 73 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23