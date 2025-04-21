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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Вінниця
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
211.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
737,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
211.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Економія при броні:
-0,10 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
214.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
221.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-41,10 грн
696,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
222.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Економія при броні:
-34,28 грн
581,21
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
223.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-41,10 грн
696,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Клевань, вул. Центральна, 1
243.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
275.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
279.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
280.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
326.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
992,30
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
327.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
951,40
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
327.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
930,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
328.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
330.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
961,60
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
330.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
879,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
331.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
670,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бабія, 14
332.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-67,70 грн
670,30
грн
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