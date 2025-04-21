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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Миколаїв
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
111.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
111.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
159.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
291,38
Економія при броні:
-14,07 грн
277,31
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
259.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
278.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-67,70 грн
670,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
287.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
670,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
346.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
392.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Економія при броні:
-0,10 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
462.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
554.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
555.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-73,90 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
582.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
585.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-41,10 грн
696,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
586.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 96
586.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Економія при броні:
-34,28 грн
581,21
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
587.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-41,10 грн
696,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
607.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
643.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
655.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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