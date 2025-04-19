Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -67,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
8.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
64.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
113.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
114.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -73,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
118.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
140.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
175.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Рівне, вул. Соборна, 96
180.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Економія при броні: -34,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
181.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -41,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
182.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні: -41,10 грн