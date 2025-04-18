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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
24.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Економія при броні:
-0,10 грн
664,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
78.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
275.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-34,90 грн
703,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
301.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-34,90 грн
703,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 96
302.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Економія при броні:
-29,11 грн
586,39
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
318.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
347.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
295,25
Економія при броні:
-17,95 грн
277,31
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
364.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
364.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
367.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-73,90 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
388.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-63,10 грн
674,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
402.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
674,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
445.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
446.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
446.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
448.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
452.9 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-52,40 грн
685,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 173-В
453.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
464.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
992,30
грн
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