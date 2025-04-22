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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Чернігів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
127.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Економія при броні:
-0,10 грн
664,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
206.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 26
364.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-41,10 грн
696,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
364.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-41,10 грн
696,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 96
365.5 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Економія при броні:
-34,28 грн
581,21
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
376.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
380.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
420.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
421.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
295,59
Економія при броні:
-18,29 грн
277,31
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
427.0 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-67,70 грн
670,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
439.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
670,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
455.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
737,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
458.4 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
494.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
500.7 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-61,60 грн
676,40
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
540.6 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
930,90
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
541.1 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
992,30
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
542.3 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
951,40
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
545.2 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
961,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
545.8 км
Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Економія при броні:
-0,10 грн
737,90
грн
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