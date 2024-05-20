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Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №60 - Запоріжжя (908866) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
664,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
650,80
Економія: -103,22 грн
547,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
606,36
Економія: -59,16 грн
547,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
627,99
Економія: -96,41 грн
531,58 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
664,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
664,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
580,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
594,99
Економія: -63,41 грн
531,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
611,44
Економія: -63,14 грн
548,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
664,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
622,51
Економія: -76,03 грн
546,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
602,60
Економія: -55,57 грн
547,03 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
580,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
664,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
657,07
Економія: -68,04 грн
589,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
664,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
669,97
Економія: -124,16 грн
545,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
620,16
Економія: -67,13 грн
553,03 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
664,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
634,63
Економія: -86,82 грн
547,81 грн