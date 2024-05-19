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Альфапрост таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №60 - Львів (908866) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
601,99
Економія: -62,25 грн
539,74 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
664,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
664,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
664,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
546,17
Економія: -26,16 грн
520,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
580,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
620,87
Економія: -72,57 грн
548,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
592,99
Економія: -61,41 грн
531,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
664,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
664,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
638,99
Економія: -107,41 грн
531,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
664,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
614,89
Економія: -67,79 грн
547,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
580,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
664,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
932,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
664,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
585,54
Економія: -37,92 грн
547,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
664,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
664,20 грн