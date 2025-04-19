Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
73.8 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-В
120.6 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
27,90
Економія при броні: -2,96 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пшенична, 16
459.4 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
287,27
Економія при броні: -31,49 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
869.1 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
874.0 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
884.4 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
885.4 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шелудьківка, вул. Дружби, 92
898.8 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін