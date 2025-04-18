Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пшенична, 16
9.3 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
287,27
Економія при броні: -31,49 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-В
362.6 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
27,90
Економія при броні: -2,61 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
468.6 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
523.6 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
408.9 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
409.3 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
420.2 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
423.5 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
424.9 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шелудьківка, вул. Дружби, 92
437.8 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін