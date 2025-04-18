Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
10.3 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
В містах поряд
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Пшенична, 16
418.7 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
287,27
Економія при броні: -31,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-В
762.5 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
27,90
Економія при броні: -2,61 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
875.0 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
924.4 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
35.2 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
35.3 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Зміїв, перех. 6-ї Стрілецької Дивізії / Калініна, 1-А/1-А
35.8 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Шелудьківка, вул. Дружби, 92
40.0 км
Ментосил льодяники від кашлю льодяники зі смаком лимона №300
Аметрін