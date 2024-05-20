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АрфаФарм фіточай фільтр-пакет 1.5 г тм Solution Pharm, №20 - Запоріжжя (915257) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
68,26 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
68,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
67,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
67,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
68,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
68,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
69,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
68,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (6)
68,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
67,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
67,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
67,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (5)
67,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
68,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
67,89 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 8-А
Всього: упаковка (1)
67,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
68,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
68,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (1)
68,57 грн