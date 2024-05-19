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Бинт гіпсовий +Biolikar™ 20 см х 2,7 м, №1 - Харків (916353) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (3)
22,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Інститутська, 3
Всього: упаковка (2)
28,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
34,04
Економія: -4,01 грн
30,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
Всього: упаковка (4)
28,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
Всього: упаковка (1)
26,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (1)
24,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 3
Всього: упаковка (3)
23,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (2)
29,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (2)
24,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (1)
27,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 61
Всього: упаковка (2)
25,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
Всього: упаковка (2)
28,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
Всього: упаковка (2)
27,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (2)
23,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
30,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
Всього: упаковка (1)
18,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: упаковка (6)
18,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
24,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сарни, вул. Європейська, 33/2
Всього: упаковка (1)
21,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Стефаника, 1-А/4
Всього: упаковка (2)
28,46 грн