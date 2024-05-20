Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюRilastil D-clar концентрований мікропілинг для шкіри схильної до пігментаціїЦіни в аптеках

Rilastil D-clar концентрований мікропілинг для шкіри схильної до пігментації 100 мл - Запоріжжя (915546) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
514,71
Економія: -25,91 грн
488,80 грн
В інших містах:
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
468,24
Економія: -17,92 грн
450,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
465,61
Економія: -25,61 грн
440,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
893,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (2)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
512,60
Економія: -23,80 грн
488,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
509,72
Економія: -20,92 грн
488,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
663,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
512,40
Економія: -29,28 грн
483,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
499,65
Економія: -22,93 грн
476,72 грн