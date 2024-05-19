Rilastil Xerolact емульсія відновлююча з 12% лактатом натрію 400 мл - Львів (915571) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Swiss pharmacy
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, дорога Кільцева, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2