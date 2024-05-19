Rilastil Xerolact емульсія відновлююча з 12% лактатом натрію 400 мл - Київ (915571) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Мед-сервіс
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Київ, вул. Практична, 2
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Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Мед-сервіс
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Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
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Київ, вул. Лаврухіна, 4
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Київ, вул. Лаврухіна, 4
Мед-сервіс
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Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
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Київ, дорога Кільцева, 1
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Київ, шосе Столичне, 103
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8