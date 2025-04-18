Маска-плівка для обличчя Банна (Peel off mask for face Banna)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
10.1 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
20.0 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
20.9 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
134.0 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
156.7 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
202.6 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
204.4 км
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн
Маска-плівка для обличчя "Banna" 120 мл №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
299,00
Економія при броні: -149,50 грн