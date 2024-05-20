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Косметичні засобиДитяча косметикаАнтгеліос дермо-педіатрікс - сонцезахисний гель для дітей SPF50+ тм "La Roshe-Posay"Ціни в аптеках

Антгеліос дермо-педіатрікс - сонцезахисний гель для дітей SPF50+ тм "La Roshe-Posay" 250 мл - Запоріжжя (915036) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (2)
748,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (1)
786,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
748,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
786,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
748,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
882,85
Економія: -26,49 грн
856,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
882,75
Економія: -26,48 грн
856,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 67-А
Всього: упаковка (1)
867,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
748,57 грн